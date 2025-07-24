За сутки почти 130 боестолкновений: Генштаб сообщил, где горячее всего
На фронте с начала суток, 23 июля, произошло 124 боевых столкновений. Российские оккупанты атакуют больше всего на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
С начала суток враг нанес 47 авиационных ударов, сбросил 70 КАБов, а также применил 1174 дрона-камикадзе, осуществил 4237 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили 12 штурмов оккупантов. Враг нанес шесть авиационных ударов, применив 13 управляемых авиабомб, и осуществив 324 обстрела, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз пытался штурмовать позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Двуречная. Три боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении шесть атак отражені украинскими защитниками в районах Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки, Загрызового, Новоплатоновки. Два боевых столкновения продолжаются.
На Лиманском направлении украинские воины остановили 13 атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголово, Дроновка, Карповка, Колодязи, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки. Еще семь боевых столкновений продолжаются.
На Северском направлении противник осуществил три попыток наступления в районе Григоровки. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед в направлении Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении оккупанты дважды штурмовали позиции украинских защитников в районе Торецка. Силы обороны отбили одну атаку противника. Один бой продолжается.
На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались продвигаться в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Затишье, Лисовка, Мирноград, Зверовое, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоекономичное, Котлино, Дачное и в направлении Паньковки, Владимировки, Сухецкого. Четыре боевых столкновения продолжаются.
"По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 120 оккупантов и ранили 91. Уничтожено три автомобиля, три мотоцикла, одна пушка, 12 БПЛА, две антенны управления БПЛА противника. Также значительно поврежден один автомобиль, пять пушек, пять антенн управления БПЛА и два терминала спутниковой связи российских оккупантов", - сообщили в Генштабе.
На Новопавловском направлении украинские защитники остановили девять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Воскресенка и Вольное Поле. Три боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Малой Токмачке.
На Приднепровском направлении восемь попыток противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.
Потери РФ в войне на 23 июля
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек.
Украинские защитники уничтожили три танка, две боевые бронированные машины, 42 артсистемы, одну единицу РСЗО, 115 беспилотных летательных аппаратов, 88 единиц автомобильной техники оккупантов.
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