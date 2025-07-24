Украинцы продвинулись в районе Часового Яра: новые карты ISW

Украинские войска недавно продвинулись в районе Часового Яра, а российские - на севере Сумской и на западе Запорожской областей, а также в районе Боровой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восточная ось

Курское направление. Российские войска атаковали в неустановленных районах Курской области 22 и 23 июля. Так называемые "военкоры" РФ сообщили, что украинские войска атаковали в направлении Глушково и Теткино.

Сумская область. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Кондратовки - к северу от города Сумы). Они атаковали также в районе Юнаковки, Садков и Ворачино.

Харьковская область. 23 июля российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако подтвержденных успехов не добились. Российские "военкоры" объявили, будто ВС РФ продвинулись к западу от Волчанска.

Купянское направление. Российские войска атаковали в районе Московки, Соболевки, Голубовки, Западного, Двуречной и Каменки, а также недалеко от Степовой Новоселовки и Песчаного.

Лиманское направление. 23 июля оккупационные войска продолжили наступательные действия, однако подтвержденного прогресса не добились. Россияне провели операции в направлении Шандрыголового, в районе Колодязи, Зеленой Долины, Мирного и Ямполовки, а также в районе Торского и Серебрянского леса.

Донецкая область

Северское направление. Пропагандисты сообщили, будто россияне продвинулись к северу от Ивано-Даревки. Они атаковали в районе Дроновки, Шипиловки, Григоровки и Серебрянки.

Пропагандисты сообщили, будто россияне продвинулись к северу от Ивано-Даревки. Они атаковали в районе Дроновки, Шипиловки, Григоровки и Серебрянки. Часов Яр. Геолокационные данные показывают, что украинские войска недавно продвинулись вдоль улицы Злагоды на юго-западе Часова Яра.

Геолокационные данные показывают, что украинские войска недавно продвинулись вдоль улицы Злагоды на юго-западе Часова Яра. Торецкое направление. Российские войска атаковали в районе самого Торецка, а также в районе Дылеевки, Александро-Калиново, Русина Яра, Попова Яра и Полтавки.

Российские войска атаковали в районе самого Торецка, а также в районе Дылеевки, Александро-Калиново, Русина Яра, Попова Яра и Полтавки. Покровское направление . Россияне продолжили наступательные действия, однако подтвержденного прогресса не добились. Они атаковали в районе Миролюбовки, Затишка, Новоторецкого, Бойковки, Красного Лимана, Владимировки, Федоровки, Родинского и на многих других участках в районе Покровска.

. Россияне продолжили наступательные действия, однако подтвержденного прогресса не добились. Они атаковали в районе Миролюбовки, Затишка, Новоторецкого, Бойковки, Красного Лимана, Владимировки, Федоровки, Родинского и на многих других участках в районе Покровска. Новопавловское направление. Войска оккупантов атаковали в районе Муравки, Алексеевки, Новоукраинки, Зеленого Кута, Дачного и Горихово; а также в районе Поддубного, Воскресенки и Александрограда.

Южная ось

Запорожская область. Российские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные данные показывают, что это произошло в районе села Плавни.

На Херсонском направлении оккупационные войска успехов не добились.