Украинцы продвинулись в районе Часового Яра: новые карты ISW
Украинские войска недавно продвинулись в районе Часового Яра, а российские - на севере Сумской и на западе Запорожской областей, а также в районе Боровой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Восточная ось
Курское направление. Российские войска атаковали в неустановленных районах Курской области 22 и 23 июля. Так называемые "военкоры" РФ сообщили, что украинские войска атаковали в направлении Глушково и Теткино.
Сумская область. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Кондратовки - к северу от города Сумы). Они атаковали также в районе Юнаковки, Садков и Ворачино.
Харьковская область. 23 июля российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако подтвержденных успехов не добились. Российские "военкоры" объявили, будто ВС РФ продвинулись к западу от Волчанска.
Купянское направление. Российские войска атаковали в районе Московки, Соболевки, Голубовки, Западного, Двуречной и Каменки, а также недалеко от Степовой Новоселовки и Песчаного.
Лиманское направление. 23 июля оккупационные войска продолжили наступательные действия, однако подтвержденного прогресса не добились. Россияне провели операции в направлении Шандрыголового, в районе Колодязи, Зеленой Долины, Мирного и Ямполовки, а также в районе Торского и Серебрянского леса.
Донецкая область
- Северское направление. Пропагандисты сообщили, будто россияне продвинулись к северу от Ивано-Даревки. Они атаковали в районе Дроновки, Шипиловки, Григоровки и Серебрянки.
- Часов Яр. Геолокационные данные показывают, что украинские войска недавно продвинулись вдоль улицы Злагоды на юго-западе Часова Яра.
- Торецкое направление. Российские войска атаковали в районе самого Торецка, а также в районе Дылеевки, Александро-Калиново, Русина Яра, Попова Яра и Полтавки.
- Покровское направление. Россияне продолжили наступательные действия, однако подтвержденного прогресса не добились. Они атаковали в районе Миролюбовки, Затишка, Новоторецкого, Бойковки, Красного Лимана, Владимировки, Федоровки, Родинского и на многих других участках в районе Покровска.
- Новопавловское направление. Войска оккупантов атаковали в районе Муравки, Алексеевки, Новоукраинки, Зеленого Кута, Дачного и Горихово; а также в районе Поддубного, Воскресенки и Александрограда.
Южная ось
Запорожская область. Российские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные данные показывают, что это произошло в районе села Плавни.
На Херсонском направлении оккупационные войска успехов не добились.
Ситуация на фронте 23 июля
Ранее Генштаб сообщил, что на фронте произошло 124 боевых столкновений. Российские оккупанты атакуют больше всего на Покровском направлении.
Приблизительные потери врага за прошедшие сутки составили 970 человек. Украинские защитники уничтожили три танка, две боевые бронированные машины, 42 артсистемы, одну единицу РСЗО.
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