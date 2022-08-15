Танки мруть, гроші не платять, за документами служать у Москві: нове перехоплення ГУР

Окупант також розповів про недорахування виплат. При цьому він зазначив, що говорити про це поза полком забороняється.

"Гроші мені теж не платять. Я за два місяці отримав 80 тисяч, а має вже 400 бути", - сказав він.

Крім того, росіянин згадав про останній наступ, через який з особового складу загарбників вижила тільки третина.

"Танків вже не вистачає. Танки у мене мруть... З 30 осіб залишилося 11", - сказав він.

Також він поскаржився на керівництво.

"Начальство таке кончене, бл*ять, нас еб*шать навіть свої. Арта х*ярить, прям буває по нас. Я не думав, що після Чечні мені ось це. Це не війна - це кончене все. Я кажу, це останній раз, коли я за армію підписався", - додав окупант.