Танки и не только. ВСУ уничтожили дронами почти 200 единиц техники россиян за неделю

По данным министра, в период с 28 августа по 4 сентября операторы "Армии дронов" уничтожили:

37 танков;

44 боевых бронированных машины;

13 самоходных артиллерийских установок;

29 пушек;

59 грузовиков/спецтранспортов;

1 радиотехническое оборудование;

30 опорных пунктов;

14 складов боеприпасов и топлива;

63 вражеских солдата;

4 миномета/ПТРК/пулемета;

2 реактивных системы залпового огня.

Фото: уничтоженная техника россиян за неделю (t.me/zedigital)

Федоров отметил, что общая стоимость всей уничтоженной техники россиян достигает миллионов долларов.

Армия дронов

Стоит заметить, что "Армия дронов" - это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи, Министерства цифровой трансформации и Минобороны.

За год проекта "Армия дронов" за средства UNITED24 приобрели 3864 комплекса дронов. Всего сумма заключенных контрактов составляет более 4,3 млрд гривен.

Недавно Федоров рассказывал, что в рамках такой инициативы на фронт уже отправили 270 ударных дронов Vampire, которые оборудованы тепловизорами.