Танки и не только. ВСУ уничтожили дронами почти 200 единиц техники россиян за неделю

Украинские военные за прошедшую неделю смогли уничтожить 189 единиц техники российских оккупантов при помощи беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
По данным министра, в период с 28 августа по 4 сентября операторы "Армии дронов" уничтожили:
Федоров отметил, что общая стоимость всей уничтоженной техники россиян достигает миллионов долларов.
Стоит заметить, что "Армия дронов" - это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи, Министерства цифровой трансформации и Минобороны.
За год проекта "Армия дронов" за средства UNITED24 приобрели 3864 комплекса дронов. Всего сумма заключенных контрактов составляет более 4,3 млрд гривен.
Недавно Федоров рассказывал, что в рамках такой инициативы на фронт уже отправили 270 ударных дронов Vampire, которые оборудованы тепловизорами.
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