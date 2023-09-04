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Танки и не только. ВСУ уничтожили дронами почти 200 единиц техники россиян за неделю

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили дронами почти 200 единиц техники россиян за неделю (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные за прошедшую неделю смогли уничтожить 189 единиц техники российских оккупантов при помощи беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

По данным министра, в период с 28 августа по 4 сентября операторы "Армии дронов" уничтожили: 

  • 37 танков;
  • 44 боевых бронированных машины;
  • 13 самоходных артиллерийских установок;
  • 29 пушек;
  • 59 грузовиков/спецтранспортов;
  • 1 радиотехническое оборудование;
  • 30 опорных пунктов;
  • 14 складов боеприпасов и топлива;
  • 63 вражеских солдата;
  • 4 миномета/ПТРК/пулемета;
  • 2 реактивных системы залпового огня. 

Фото: уничтоженная техника россиян за неделю (t.me/zedigital)

Федоров отметил, что общая стоимость всей уничтоженной техники россиян достигает миллионов долларов. 

Армия дронов

Стоит заметить, что "Армия дронов" - это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи, Министерства цифровой трансформации и Минобороны. 

За год проекта "Армия дронов" за средства UNITED24 приобрели 3864 комплекса дронов. Всего сумма заключенных контрактов составляет более 4,3 млрд гривен.

Недавно Федоров рассказывал, что в рамках такой инициативы на фронт уже отправили 270 ударных дронов Vampire, которые оборудованы тепловизорами. 

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