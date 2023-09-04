ua en ru
Пн, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Танки и не только. ВСУ уничтожили дронами почти 200 единиц техники россиян за неделю

Понедельник 04 сентября 2023 15:26
UA EN RU
Танки и не только. ВСУ уничтожили дронами почти 200 единиц техники россиян за неделю Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили дронами почти 200 единиц техники россиян за неделю (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные за прошедшую неделю смогли уничтожить 189 единиц техники российских оккупантов при помощи беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

По данным министра, в период с 28 августа по 4 сентября операторы "Армии дронов" уничтожили:

  • 37 танков;
  • 44 боевых бронированных машины;
  • 13 самоходных артиллерийских установок;
  • 29 пушек;
  • 59 грузовиков/спецтранспортов;
  • 1 радиотехническое оборудование;
  • 30 опорных пунктов;
  • 14 складов боеприпасов и топлива;
  • 63 вражеских солдата;
  • 4 миномета/ПТРК/пулемета;
  • 2 реактивных системы залпового огня.

Танки и не только. ВСУ уничтожили дронами почти 200 единиц техники россиян за неделюФото: уничтоженная техника россиян за неделю (t.me/zedigital)

Федоров отметил, что общая стоимость всей уничтоженной техники россиян достигает миллионов долларов.

Армия дронов

Стоит заметить, что "Армия дронов" - это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи, Министерства цифровой трансформации и Минобороны.

За год проекта "Армия дронов" за средства UNITED24 приобрели 3864 комплекса дронов. Всего сумма заключенных контрактов составляет более 4,3 млрд гривен.

Недавно Федоров рассказывал, что в рамках такой инициативы на фронт уже отправили 270 ударных дронов Vampire, которые оборудованы тепловизорами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров дрони атака дронов Мінцифра Война России против Украины
NEWS
Резников подал в Раду заявление об отставке
Резников подал в Раду заявление об отставке
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта