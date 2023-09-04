Танки и не только. ВСУ уничтожили дронами почти 200 единиц техники россиян за неделю
Украинские военные за прошедшую неделю смогли уничтожить 189 единиц техники российских оккупантов при помощи беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
По данным министра, в период с 28 августа по 4 сентября операторы "Армии дронов" уничтожили:
- 37 танков;
- 44 боевых бронированных машины;
- 13 самоходных артиллерийских установок;
- 29 пушек;
- 59 грузовиков/спецтранспортов;
- 1 радиотехническое оборудование;
- 30 опорных пунктов;
- 14 складов боеприпасов и топлива;
- 63 вражеских солдата;
- 4 миномета/ПТРК/пулемета;
- 2 реактивных системы залпового огня.
Фото: уничтоженная техника россиян за неделю (t.me/zedigital)
Федоров отметил, что общая стоимость всей уничтоженной техники россиян достигает миллионов долларов.
Армия дронов
Стоит заметить, что "Армия дронов" - это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи, Министерства цифровой трансформации и Минобороны.
За год проекта "Армия дронов" за средства UNITED24 приобрели 3864 комплекса дронов. Всего сумма заключенных контрактов составляет более 4,3 млрд гривен.
Недавно Федоров рассказывал, что в рамках такой инициативы на фронт уже отправили 270 ударных дронов Vampire, которые оборудованы тепловизорами.
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