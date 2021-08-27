На Донбасі окупанти проводять інтенсивні навчання бойовиків на полігонах, - розвідка
Фото: бойовики проводять навчання на Донбасі (Getty Images)
Командування Збройних сил РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність бойовиків на Донбасі. Протягом цього тижня на полігонах проводили інтенсивні заходи бойової підготовки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.
Для бойовиків проводили тренування з:
- водіння бойових машин, у тому числі з подоланням водних перешкод на штатній техніці мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів;
- вогневої підготовки з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів та гранатометних розрахунків.
"Водночас продовжувались командно-штабні навчання окупаційних військ із залученням мобілізаційного резерву. Контроль заходів бойової підготовки та зборів з резервістами здійснювали комісії командування 8 армії Південного військового округу ЗС РФ", - повідомляє розвідка.