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Обстріл Золотого кваліфікували як порушення законів війни

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Золоте, Середа 18 серпня 2021 19:03
Обстріл Золотого кваліфікували як порушення законів війни Фото: залишки боєприпасів у Золотому (lug.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

За фактом обстрілу Золотого в Луганській області відкрили кримінальну справу. Обстріл і поранення мирної мешканки кваліфікували як порушення законів війни і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Луганської області.

За даними слідства, 17 серпня близько 20:00 бойовики здійснили мінометний обстріл житлових вулиць Золотого-4. В результаті постраждала 48-річна місцева жителька, її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, множинними пораненнями лівого передпліччя, плечового і колінного суглобів, лівої стопи.

На місці події слідча група задокументувала факти обстрілу, виявлено та вилучено частини боєприпасу, випущеного з міномета калібру 82 мм. Встановлюються всі обставини скоєного злочину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що під обстріл бойовиків на Донбасі потрапила мирна мешканка.

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Обстріл Золотого кваліфікували як порушення законів війни
Обстріл Золотого кваліфікували як порушення законів війни
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