Больше 800 оккупантов, десятки танков, ББМ и артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 22 января (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 22 января, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 860 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 23 ББМ и 21 артсистему.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 376860 (+830) человек ликвидировано;

танков - 6192 (+11) ед.;

боевых бронированных машин - 11489 (+23) ед.;

артиллерийских систем - 8896 (+21) ед.;

РСЗО - 968 ед.;

средства ПВО - 657 (+2) ед.;

самолетов - 331 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6961 (+25) ед.;

крылатые ракеты - 1819 (+1) ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11891 (+29) ед.;

специальная техника - 1397 (+5) ед. Ситуация на фронте Украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.