Больше 800 оккупантов, десятки танков, ББМ и артсистем: Генштаб обновил потери РФ
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 22 января (Getty Images)
Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 22 января, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 860 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 23 ББМ и 21 артсистему.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 376860 (+830) человек ликвидировано;
- танков - 6192 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин - 11489 (+23) ед.;
- артиллерийских систем - 8896 (+21) ед.;
- РСЗО - 968 ед.;
- средства ПВО - 657 (+2) ед.;
- самолетов - 331 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6961 (+25) ед.;
- крылатые ракеты - 1819 (+1) ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11891 (+29) ед.;
- специальная техника - 1397 (+5) ед.
Ситуация на фронте
Украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.
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