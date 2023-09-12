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Танки, БМП и не только. Дания анонсировала пакет помощи Украине на более 800 млн долларов

Вторник 12 сентября 2023 17:59
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Танки, БМП и не только. Дания анонсировала пакет помощи Украине на более 800 млн долларов Фото: Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Дания сегодня, 12 сентября, анонсировала о поставках Украине нового пакета военной помощи на сумму в 833 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании.

Отмечается, что это 12 пакет помощи и он является крупнейшим с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Пакет пожертвований финансируется фондом "Украина" и в сотрудничестве с международными партнерами обеспечивает ряд нужных вещей, которые могут поддержать военную оборону Украины", - говорится в сообщении.

Речь идет о танках, боевых машинах пехоты, танковых боеприпасах и зенитных орудиях.

Пакет помощи еще должны утвердить

"Для того, чтобы Украина могла продолжать защищаться от незаконного вторжения России, абсолютно необходимо, чтобы такие страны, как Дания, продолжали оказывать военную и финансовую поддержку Украине", - сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В преддверии предстоящего заседания Контактной группы по обороне Украины в Рамштайн министр обороны и министр иностранных дел проинформировали сегодня Совет внешней политики об этой помощи.

Пакет помощи для Украины еще должен утвердить Финансовый комитет.

Новый этап помощи Украине

"С сегодняшним пакетом пожертвований мы переходим в новый этап. После более чем полутора лет войны мы вскоре опустошим запасы Министерства обороны", - заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

По его словам, именно поэтому Дания рассматривает более целенаправленные совместные закупки и международное сотрудничество, которые будут адаптированы к потребностям Украины.

Как еще Дания помогает Украине

Недавно сообщалось, что Дания пообещала передать Украине 19 истребителей.

Также правительство Дании договорилось увеличить военную поддержку Украины в рамках Фонда Украины на общую сумму 21,9 млрд датских крон (3,2 млрд долларов) в 2023-2028 годах.

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