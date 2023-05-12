Танки Abrams прибыли в Германию для обучения украинских войск, - Sky News

Представители США отмечают, что 31 танк прибыл в порт Бремерхафена, они направляются на военную базу Графенвер. Ожидается, что Abrams доберутся до базы в начале следующей недели.

Обучение украинских танкистов начнется через две-три недели. Ранее министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что обучение на Abrams продлится около 10 недель.

Издание отмечает, что американские танки прибыли в Германию на несколько недель раньше, чем было отмечено во время последней встречи в формате "Рамштайн".

Напомним, в Пентагоне объяснили, что отправят в Германию 31 танк Abrams для обучения ВСУ. Однако эти боевые машины не попадут на фронт.

Глава Пентагона заявил, что Abrams, которые пройдут модификацию, поступят в Украину в начале осени.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что американские танки не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.

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