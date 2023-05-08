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Опасаются захвата Россией. США убирают часть технологий с Abrams, направляемых в Украину, - СМИ

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Понедельник 08 мая 2023 19:30
Опасаются захвата Россией. США убирают часть технологий с Abrams, направляемых в Украину, - СМИ Фото: Опасаются захвата Россией. США убирают часть технологий с Abrams, направляемых в Украину (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Танки Abrams, которые Соединенные Штаты поставят Украине, подвергаются модификации для удаления чувствительных технологий. Вашингтон опасается, что технологии могут попасть в руки российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

Издание отмечает, что из-за этого американские танки не будут участвовать в весеннем наступлении Вооруженных сил Украины.

По словам американских чиновников и военных экспертов, это необходимая мера предосторожности на случай, если россияне захватят одну из машин и будут использовать ее для разведки.

"Это может дать или не дать России возможность провести на них испытания и найти уязвимые места", - заявил Колин Смит, эксперт по российским вооруженным силам в RAND Corp., беспартийном аналитическом центре.

Как и в случае с другим оружием, правительство США отправляет иностранным правительствам урезанные версии своих танков. Пентагон оставляет свои танки самого высокого класса для американских войск.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что танки Abrams не примут участие в этом контрнаступлении ВСУ. Однако украинские экипажи уже поехали на учения.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что партнеры предоставили Украине 98% обещанной техники. По его словам, страны НАТО вооружили более девяти бригад ВСУ.

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