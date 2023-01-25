ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поставка Украине танков Abrams от США может занять месяцы, - Белый дом

Новина українською →
Среда 25 января 2023 20:20
Поставка Украине танков Abrams от США может занять месяцы, - Белый дом Фото: поставки Украине танков Abrams от США могут занять месяцы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Процесс поставки Украине американских танков M1 Abrams может занять месяцы, однако в скором времени начнется обучение военных и бригад технического обслуживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Белого дома, которое привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter.

По словам высших должностных лиц администрации, доставка танков продлится месяцы, но вскоре за пределами Украины начнется обучение военных и бригад технического обслуживания.

"У нас будет возможность ввести очень тщательную программу обучения, а также очень тщательную программу, чтобы иметь возможность обслуживать и поддерживать эти танки, требующие значительного количества обслуживания", - сказал чиновник Белого дома.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден в своем заявлении анонсировал передачу Украине танков Abrams.

Кроме того, США также предоставят Украине другую технику и снаряды в рамках нового пакета военной помощи в размере 400 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Военная помощь
NEWS
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж