Обмен пленными Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Танкеры "теневого флота" РФ обходят шведские воды, опасаясь ареста, - Bloomberg

20:30 24.04.2026 Пт
2 мин
Суда пытаются избежать усиленных проверок и контроля
aimg Валерий Ульяненко
Фото: танкеры "теневого флота" выбирают альтернативные маршруты (Getty Images)

Танкеры "теневого флота" России меняют маршруты в Балтийском море после того, как Швеция усилила проверки документов и досмотр судов.

Агентство пишет, что с 7 апреля 13 из 22 подсанкционных российских танкеров передумали двигаться в направлении шведских вод и выбрали альтернативный маршрут южнее датского острова Борнхольм. До этого суда преимущественно проходили северным путем, ближе к побережью Швеции.

По словам аналитиков, изменение маршрута танкеров "теневого флота" свидетельствует о попытке избежать усиленных проверок и контроля, которые ввели шведские власти.

Маршруты изменились не только возле Швеции

Изменения маршрутов фиксируются и в других регионах. В частности, в марте часть судов "теневого флота" начала избегать Ла-Манша после заявлений Британии об их возможной конфискации. Поэтому танкеры выбирают более длинные маршруты вокруг Британских островов.

В то же время Дания, несмотря на усиление контроля за транзитными судами, не останавливает и не осматривает их во время прохождения проливов. Копенгаген объясняет свою позицию нормами международного морского права, которые гарантируют свободу судоходства через датские воды.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в среду, 22 апреля, отметил, что регулярные проверки судов "теневого флота" затрудняют их деятельность и способствуют защите шведских вод.

"Ограничение доходов России от экспорта энергоносителей - самый эффективный способ заставить Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) сесть за стол переговоров", - подчеркнул он.

Напомним, в начале апреля Швеция задержала судно, связанное с РФ, по подозрению в загрязнении Балтийского моря. Речь идет о подсанкционном танкере Flora 1, который 3 апреля поставили на стоянку возле Истада из-за возможного разлива нефти.

Впрочем, уже через два дня судно отпустили, поскольку доказательств его причастности к инциденту не нашли.

