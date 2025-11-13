ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Нефть РФ застряла в океане: Bloomberg подсчитал, сколько сырья дрейфует на танкерах

Россия, Четверг 13 ноября 2025 11:35
UA EN RU
Нефть РФ застряла в океане: Bloomberg подсчитал, сколько сырья дрейфует на танкерах Иллюстративное фото: Bloomberg подсчитал, сколько нефти дрейфует на танкерах (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В танкерах по всему миру накопился рекордный объем нефти - почти 1 миллиард баррелей. Значительная часть которой происходит из подсанкционных государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

С конца августа запасы "плавающей" нефти выросли примерно на 40%, и почти все увеличение приходится на сырье из России, Ирана, Венесуэлы или из стран с неопределенным происхождением.

По оценкам аналитиков, именно российская нефть стала главным фактором этого роста. Трейдеры считают, что ее дальнейшая судьба определит динамику цен на нефть в ближайшие месяцы.

Bloomberg отмечает, что избыток сырья в танкерах может ударить по доходам подсанкционных стран и повлиять на глобальный рынок, который направляется к избытку предложения. Между тем перегруженный танкерный флот фиксирует рекордные расходы - более 100 тысяч долларов в сутки за одно судно.

Согласно расчетам агентства, в октябре налоговые поступления от нефти в России упали более чем на 24% в годовом измерении. Несмотря на это, Кремль в своем бюджете на 2025 год прогнозирует рост доходов от экспорта энергоресурсов в следующие три года, надеясь на восстановление цен на нефть Urals.

В то же время к увеличению объемов нефти в море также присоединились Саудовская Аравия и США, а недавно стало известно, что Индия и Китай начали сокращать закупки российского топлива, исключив его из тендеров с декабря.

Что предшествовало

Стоит напомнить, что против российской нефтяной отрасли были введены американские санкции. Эти санкции направлены против "Лукойла" и "Роснефти". Их введение привело к тому, что большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов отказались от российской нефти.

Более того, президент США Дональд Трамп подтверждал, что Индия в основном прекратила покупать нефть у России.

Также американский лидер на этом фоне пообещал снизить высокие тарифы для Индии, которые были введены из-за покупки российской нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА
Новости
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт