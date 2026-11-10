Дизель РФ не доплыл

Танкер с российским дизелем, ненадолго подавший сигнал США, развернулся примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка.

Agioi Fanendes перевозит около 40000 метрических тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (около 300000 баррелей). Теперь оно начало удаляться от восточного побережья США.

С 9 ноября судно движется зигзагообразно, согласно отчету порта и данным отслеживания судов, собранных Bloomberg.

Пока никакие грузы российского дизельного топлива не достигли Америки, показывают данные отслеживания.

Путь дизеля

Agioi Fanendes подал сигнал в Нью-Йорк после отплытия из российского балтийского порта Приморск в конце октября. Позже корабль сменил пункт назначения на "для выполнения заказов".

Танкер все еще "направляется к выполнению заказов, поскольку порт разгрузки еще не подтвержден", - сообщил менеджер судна Eastern Mediterranean Maritime Ltd.

Россия в прошлом месяце заявила, что загрузила 4 танкера дизельным топливом, предназначенным для США, согласно соглашению российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.