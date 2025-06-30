Танкер с миллионом баррелей нефти взорвался после захода в российские порты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Танкер Vilamoura буксируют в Грецию, где специалисты оценят нанесенные повреждения. По словам представителя компании TMS Tankers, взрыв привел к затоплению машинного отделения, и в корпус поступает вода. Точная причина происшествия пока неизвестна.

История судна и связи с российскими портами

Vilamoura зашла в российский порт Усть-Луга в начале апреля, где загрузила нефть казахского происхождения. В мае она также зашла на терминал Каспийского трубопроводного консорциума около российского порта Новороссийск, который загружает в основном казахскую нефть.

Экипаж в безопасности, загрязнения нет

По информации компании-менеджера, загрязнения окружающей среды в результате инцидента не произошло. Все члены экипажа находятся в безопасности.

Vilamoura после происшествия изменила курс и направляется в Грецию. Судно ожидают в одном из портов, где проведут техническую диагностику и оценят масштаб повреждений.

Серия загадочных взрывов

По данным консалтинговой компании Vanguard Tech, с начала года аналогичные взрывы произошли еще с четырьмя судами. Все они ранее заходили в российские порты.

После таких инцидентов судовладельцы начали использовать водолазов и подводные дроны для проверки обшивки судов на наличие мин и других угроз.