ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Танкер с миллионом баррелей нефти взорвался после захода в российские порты

Греция, Понедельник 30 июня 2025 14:29
UA EN RU
Танкер с миллионом баррелей нефти взорвался после захода в российские порты Фото: Танкер Vilamour неожиданно взорвался (shipspotting.com)
Автор: Александр Белоус

Нефтяной танкер Vilamoura, перевозивший 1 миллион баррелей нефти, взорвался у берегов Ливии. Судно дважды заходило в российские порты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Танкер Vilamoura буксируют в Грецию, где специалисты оценят нанесенные повреждения. По словам представителя компании TMS Tankers, взрыв привел к затоплению машинного отделения, и в корпус поступает вода. Точная причина происшествия пока неизвестна.

История судна и связи с российскими портами

Vilamoura зашла в российский порт Усть-Луга в начале апреля, где загрузила нефть казахского происхождения. В мае она также зашла на терминал Каспийского трубопроводного консорциума около российского порта Новороссийск, который загружает в основном казахскую нефть.

Экипаж в безопасности, загрязнения нет

По информации компании-менеджера, загрязнения окружающей среды в результате инцидента не произошло. Все члены экипажа находятся в безопасности.

Vilamoura после происшествия изменила курс и направляется в Грецию. Судно ожидают в одном из портов, где проведут техническую диагностику и оценят масштаб повреждений.

Серия загадочных взрывов

По данным консалтинговой компании Vanguard Tech, с начала года аналогичные взрывы произошли еще с четырьмя судами. Все они ранее заходили в российские порты.

После таких инцидентов судовладельцы начали использовать водолазов и подводные дроны для проверки обшивки судов на наличие мин и других угроз.

Нефть и газ являются основными источниками российского бюджета на войну. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает снизить потолок цены российской нефти вдвое - до 30 долларов, что сделает Москву гораздо более миролюбивой.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о 500%-ных пошлинах для стран, которые покупают российскую нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА
Новости
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу