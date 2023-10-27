RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Танк Т-90, станция РЭБ и не только. ССО рассказали о потерях россиян за неделю

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Воины ССО за последнюю неделю уничтожили около 40 единиц вооружения и военной техники РФ. Также уничтожено 165 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Силы специальных операций продолжают уничтожать врага на всех операционных направлениях, как на линии разграничения, так и глубоко в тылу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении за счет умелых действий бойцов ССО "пострадал" российский основной боевой танк третьего поколения Т-90 "Владимир".

Потери РФ под Авдеевкой

Также сообщается, что в Бахмуте противник зря пытался применять средства радиоэлектронной борьбы - ударные дроны ССО вывели ее из строя. 

Немалые потери понес оккупант на Авдеевском направлении. Попытка россиян прорвать украинскую оборону закончилась потерей их БТРов, танков и живой силы противник.

Отмечается, что украинские бойцы уничтожили вражеский РЛС "Зоопарк-1", а на Запорожском направлении военные ССО уничтожили техники россиян на 25 млн долларов.

Противостояние российской пропаганде

Для объективного информирования подразделения ИПСО Сил спецопераций продолжают нейтрализовать информационные акции и пропаганду противника, которая направлена сейчас в основном на дестабилизацию ситуации в Украине. 

"Также Силы специальных операций предупреждают о рассылке врагом сообщений с призывом сдавать позиции ВСУ, содержащих спам. Будьте бдительными. Не открывайте подозрительные ссылки!", - добавили в ССО.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине на пятницу, 27 октября, составили 560 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 297 680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 артсистем, 11 ББМ и 4 танка.

Также украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить урон российским захватчикам. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили почти 300 кафиров, 6 единиц техники и склад боеприпасов врага.

А бойцам Сил специальных операций удалось уничтожить российскую технику на 25 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвдеевкаДонецкая областьБахмутВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВойна в Украине