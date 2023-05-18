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Танк Т-72 и две гаубицы: Череватый об уничтоженной российской технике возле Лимана и Купянска

Фото: Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях подбили вражеский танк Т-72 и ликвидировали почти 40 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"625 раз враг обстрелял наши позиции на Лиманском и Купянском направлениях по артиллерии разных калибров. Также россияне совершили 16 авианалетов", - сообщил Череватый.

По его словам, в ходе четырех боестолкновений было ликвидировано 39 оккупантов, еще 93 ранены.

"Кроме того, там подбито достаточно техники противника - танк Т-72, БТР-80, БМП, четыре самоходных артиллерийских установки, две гаубицы, два беспилотника и сбита противорадарная ракета", - добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Напомним, что украинские военные численностью от 3000 до 5000 человек проходили подготовку в Швеции. Солдаты учились на танках Stridsvagn 122 и БМП CV90.

Украинские бойцы показали, как уничтожили очередную боевую машину пехоты российских оккупантов. Вражескую цель поразили из одного выстрела.

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