Танк Т-72 и две гаубицы: Череватый об уничтоженной российской технике возле Лимана и Купянска

"625 раз враг обстрелял наши позиции на Лиманском и Купянском направлениях по артиллерии разных калибров. Также россияне совершили 16 авианалетов", - сообщил Череватый.

По его словам, в ходе четырех боестолкновений было ликвидировано 39 оккупантов, еще 93 ранены.

"Кроме того, там подбито достаточно техники противника - танк Т-72, БТР-80, БМП, четыре самоходных артиллерийских установки, две гаубицы, два беспилотника и сбита противорадарная ракета", - добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.