UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Танк Т-72 і дві гаубиці: Череватий про знищену російську техніку біля Лиману та Куп’янська

Фото: Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках підбили ворожий танк Т-72 та ліквідували майже 40 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"625 разів ворог обстріляв наші позиції на Лиманському та Куп’янському напрямках з артилерії різних калібрів. Також росіяни здійснили 16 авіанальотів", - повідомив Череватий.

За його словами, під час чотирьох боєзіткнень було ліквідовано 39 окупантів, ще 93 поранено.

"Крім того, там підбито достатньо техніки противника – танк Т-72, БТР-80, БМП, чотири самохідних артилерійських установки, дві гаубиці, два безпілотники і збито протирадарну ракету", - додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Нагадаємо, що українські військові чисельністю від 3000 до 5000 осіб проходили підготовку у Швеції. Солдати навчалися на танках Stridsvagn 122 та БМП CV90.

Українські бійці показали, як знищили чергову бойову машину піхоти російських окупантів. Ворожу ціль вразили з одного пострілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяхарковЛуганськЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніКупянск