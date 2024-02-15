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Танк РФ даже открыл огонь по своим. Под Бахмутом ГПСУ отбила штурм врага

Фото: ГПСУ отбила штурм врага под Бахмутом, танк РФ открыл огонь по своим (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники отбили штурм оккупантов под Бахмутом. Им удалось разбить пехоту РФ и уничтожить два танка, а третий после попадания по нему открыл "дружественный огонь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Уничтожили два танка и разбили вражескую пехоту: пограничники бригады "Месть" вместе с Силами обороны Украины отразили штурм оккупантов под Бахмутом", - говорится в сообщении.

В частности, по данным пограничников, один "панцерник" уничтожили ракетой из "Стугни", а другой подбили противотанкисты Сил обороны.

"Третий пораженный "панцерник" дезориентировался и начал вести огонь в сторону своих позиций. FPV-дронами украинские бойцы добили подбитые машины, а также их экипажи и штурмовую пехоту, которые пытались скрыться", - добавили в Госпогранслужбе.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 83 боевых столкновения. Враг нанес более 100 ударов с авиации и продолжает штурмовать Авдеевку и ряд близлежащих населенных пунктов.

В частности, как уточняют в Институте изучения войны, оккупанты пытаются продвинуться под Бахмутом и занимают более 15% Авдеевки. Кроме того, на фронте продолжаются позиционные бои на линии Купянск - Сватово - Кременная и на западе Запорожской области.

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Бахмут