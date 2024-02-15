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Танк РФ навіть відкрив вогонь по своїх. Під Бахмутом ДПСУ відбила штурм ворога

Фото: ДПСУ відбила штурм ворога під Бахмутом, танк РФ відкрив вогонь по своїх (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники відбили штурм оккупантів під Бахмутом. Їм вдалося розбити піхоту РФ та знищити два танки, а третій, після влучання по ньому, відкрив "дружній вогонь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Знищили два танки та розбили ворожу піхоту: прикордонники бригади "Помста" разом з Силами оборони України відбили штурм окупантів під Бахмутом", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними прикордонників, один "панцерник" знищили ракетою зі "Стугни", а інший підбили протитанкісти Сил оборони.

"Третій уражений "панцерник" дезорієнтувавався та почав вести вогонь у бік своїх позицій. FPV-дронами українські бійці добили підбиті машини, а також їхні екіпажі та штурмову піхоту, що намагалися втекти", - додали в Держприкордонслужбі.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 83 бойові зіткнення. Ворог завдав понад 100 ударів з авіації і продовжує штурмувати Авдіївку та низку прилеглих населених пунктів.

Зокрема, як уточнюють в Інституті вивчення війни, окупанти намагаються просунутися під Бахмутом та займають понад 15% Авдіївки. Крім того, на фронті тривають позиційні бої на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна та на заході Запорізької області.

 

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