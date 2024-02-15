Оккупанты пытаются продвинуться под Бахмутом и занимают более 15% Авдеевки: карты ISW

На фронте продолжаются позиционные бои на линии Купянск - Сватово - Кременная и на западе Запорожской области. Силы обороны пытаются сдержать продвижение российских оккупантов в районе Авдеевки и под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

14 февраля продолжались позиционные бои на линии Купянск - Сватово - Кременная. Российские и украинские источники утверждали, что позиционные бои шли к северо-востоку от Купянска у Синьковки; юго-восточнее Купянска возле Ивановки и Табаевки; к западу от Кременной возле Тернов, Ямполевки, Торского; юго-западнее Кременной возле Дибровы; и к югу от Кременной возле Белогоровки.

Спикер Группы войск "Хортица" ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что войска РФ усилили обстрелы с использованием тяжелой техники на линии фронта на Купянском и Лиманском направлениях, но отметил, что недостаток техники и вооружения ограничивает способность российских войск вести наступательные действия в этих направлениях. .

Операция №2 - Донецкая область

Войска РФ недавно подтвердили продвижение вблизи Бахмута на фоне позиционных боев в этом районе, продолжавшихся 14 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 февраля, показывают, что российские войска продвинулись вблизи Ивановского у трассы Т0504 Константиновка-Бахмут (к западу от Бахмута).

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись до 1,5 километра в ширину и 750 метров в глубину к югу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута), но эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались северо-западнее Бахмута в районе Богдановки; к западу от Бахмута у Ивановского; юго-западнее Бахмута возле Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки; и к югу от Бахмута у Южного и Шумов.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы нанесли удары планирующими бомбами по позициям ВСУ во Временном Яру (к западу от Бахмута).

Сообщается, что 14 февраля войска РФ продвинулись в районе Авдеевки, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российские источники утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к основной украинской сухопутной линии связи в Авдеевке по улице Грушевского. Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ также продвинулись к северу от Авдеевки в районе Авдеевского карьера, к югу от Авдеевского коксохимического завода, а также до 1,4 км в ширину и до 930 метров в глубину южнее Авдеевки от Опытного. Однако аналитики ISW не обнаружили визуального подтверждения этих российских заявлений.

Спикер бригады ВСУ, действующей на Авдеевском направлении, и представитель Таврической группировки войск Дмитрий Луховой заявил, что украинские силы сохраняют многочисленные пути поставки в Авдеевку.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ якобы контролируют 17,5% Авдеевки. Однако ISW могут подтвердить, что по состоянию на 14 февраля российские силы занимают по меньшей мере 15,4% Авдеевки, говорится в отчете.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные боевые действия продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи н.п. Новобахмутовка, Очеретино и Степное; юго-западнее Авдеевки у Северного, Невельского, Тоненького, Первомайского; к югу от Авдеевки в районе ресторана "Царская охота" и Опросного; возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западной окраине Авдеевки; в северо-западной и южной Авдеевке.

Командующий Таврической группировкой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что войска РФ нанесли 73 авиаудара на Таврическом направлении (Авдеевка через западную Запорожскую область) и это самая большая серия российских авиаударов на этом направлении в 2024 году.

Спикер украинской бригады, действующий на Авдеевском направлении, заявил, что войска РФ обычно ежедневно наносят более 30 планирующих бомбовых ударов только по Авдеевке. Луховой заявил, что российские войска сосредоточили на Авдеевском направлении около 50 тысяч солдат.

Войска РФ недавно подтвердили наступление западнее города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 13 февраля, показывают, что российские войска продвигались к западу от Марьинки (к западу от города Донецк). Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Новомихайловки и Георгиевки, но аналитики ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались к западу от Донецка в районе Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

14 февраля продолжались позиционные бои в районе границы Донецко-Запорожской области. Позиционные бои велись к югу от Золотой Нивы (юго-восточнее Великой Новоселки) и возле Пречистовки (юго-восточнее Великой Новоселки).

14 февраля продолжались позиционные бои на западе Запорожской области. Позиционные бои продолжались вблизи Работино, северо-восточнее Работино в районе Новопокровки и Малой Токмачки, восточнее Работино в районе Вербового и к югу от Работино в районе Новопрокоповки. Российские "военкоры" утверждали, что российские подразделения 13 февраля якобы сбили украинский вертолет, действовавший вблизи Работино.

Войска РФ недавно продвинулись в Крынки на фоне продолжающихся позиционных боев в восточной (левобережной) Херсонской области 14 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 13 февраля, показывают, что российские силы недавно продвинулись в Крынки. Украинский военный наблюдатель заявил, что украинские войска отбили позиции в Крынках, хотя эксперты ISW не нашли подтверждения этих достижений ВСУ.

В Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны отразили по меньшей мере семь российских штурмов в восточном берегу Херсонской области.

Ситуация на фронте

Ранее в возведении Генштаба ВСУ 14 февраля сообщалось о том, что в течение суток на фронте произошло 64 боевых столкновения. Подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава россиян.

Добавим, согласно данным Генерального штаба, за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 1060 кафиров. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 398,140 военных.