Митниця не виконала план у травні на близько 3 млрд грн, - Мінфін

Державна митна служба не виконала план по доходах на майже 3 мільярди гривень. При цьому в Міністерстві фінансів очікують збільшення доходів митниці на 15-20%.

Про це в інтерв'ю Mind повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, нинішній рівень доходів на митниці не є достатнім.

"Ми не виконали план у травні - близько 3 млрд грн, але робота йде. Наші очікування - підвищити доходи митниці на 15-20%", - сказав Марченко.

При цьому в Мінфіні називають боротьбу з контрабандою та ліквідацію тіньових схем, основним пріоритетом для збільшення доходів до держбюджету.

Раніше РБК-Україна писало, що Марченко дав доручення Митній службі розробити механізм випадкової ротації на посадах, що дозволить зменшити кількість випадків контрабанди.

Також повідомлялося, що керівників митної та фіскальної служб можуть звільнити, якщо вони не зможуть збільшити планові надходження до бюджету.

Крім цього Марченко пояснив, що причиною невиконання плану в квітні-травні було фактична відсутність імпорту; при цьому зараз вже звільнено близько 50% керівників регіональних митниць.