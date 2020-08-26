ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Митниця уточнила дані по середній ціні імпортного газу

Автор: Олександр Білоус

Імпортний газ подорожчав не так значно, як повідомлялося раніше

Середня митна вартість імпортного природного газу в липні 2020 року склала 3150,4 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу становить 124,4 доларів.

Уточнені дані Державної митної служби оприлюднені на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Раніше повідомлялося, що середня митна вартість імпортного природного газу в липні 2020 року склала 3673,5 грн або 140,6 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Популярні новини

Таким чином, ціна імпортного газу зросла на 40,8% у доларовому еквіваленті (з 88,4 доларів за 1 тисячу кубометрів) і на 33,6% у гривневому еквіваленті (з 2357,3 грн за 1 тисячу кубометрів).

При цьому порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизилася на 23,7% в доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів), і на 29,6% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів).

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні в грудні 2019 року склала 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.

В доларах ціна газу в грудні склав 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік назад.

Відзначимо, в останній раз ціна імпортного газу зросла у жовтні 2019 року - до 199,5 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ціна на газгазмитниця