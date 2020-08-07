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Ціна імпортного газу за останній місяць зросла майже на 60%

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 12:02
Ціна імпортного газу за останній місяць зросла майже на 60%
Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газ здорожчав вперше з жовтня минулого року

Середня митна вартість імпортного природного газу в липні 2020 року склала 3673,5 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 140,62 доларів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Таким чином, ціна імпортного газу зросла на 59,1% в доларовому еквіваленті (з 88,4 доларів за 1 тисячу кубометрів) і на 55,8% у гривневому еквіваленті (з 2357,3 грн за 1 тисячу кубометрів).

При цьому порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизився на 20,4% в доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів), і на -11,1% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів).

Ціна імпортного газу за останній місяць зросла майже на 60%

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні в грудні 2019 року склала 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.

В доларах ціна газу в грудні склав 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік назад.

Відзначимо, в останній раз ціна імпортного газу зросла у жовтні 2019 року - до 199,5 доларів за 1 тисячу кубометрів.

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