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Ціна імпортного газу за місяць впала ще на 10%

Україна, П'ятниця 10 липня 2020 16:18
Ціна імпортного газу за місяць впала ще на 10%
Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З початку року газ подешевшав в два рази

Середня митна вартість імпортного природного газу в июне 2020 року склала 2357,3 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 88,4 доларів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Таким чином, у порівнянні з травнем 2020 року ціна імпортного газу знизилася на 9,9% в доларовому еквіваленті (з 98,1 доларів за 1 тисячу кубометрів), і на 10,4% у гривневому еквіваленті (з 2 631,7 грн за 1 тисячу кубометрів).

При цьому порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизилася на 50,0% в доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів), і на 42,9% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів).

Ціна імпортного газу за місяць впала ще на 10%

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні в грудні 2019 року склала 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.

В доларах ціна газу в грудні склав 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік назад.

Відзначимо, в останній раз ціна імпортного газу зросла у жовтні 2019 року - до 199,5 доларів за 1 тисячу кубометрів.

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