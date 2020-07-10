Ціна імпортного газу за місяць впала ще на 10%

Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку року газ подешевшав в два рази

Середня митна вартість імпортного природного газу в июне 2020 року склала 2357,3 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 88,4 доларів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Таким чином, у порівнянні з травнем 2020 року ціна імпортного газу знизилася на 9,9% в доларовому еквіваленті (з 98,1 доларів за 1 тисячу кубометрів), і на 10,4% у гривневому еквіваленті (з 2 631,7 грн за 1 тисячу кубометрів).

При цьому порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизилася на 50,0% в доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів), і на 42,9% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів).

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні в грудні 2019 року склала 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.

В доларах ціна газу в грудні склав 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік назад.

Відзначимо, в останній раз ціна імпортного газу зросла у жовтні 2019 року - до 199,5 доларів за 1 тисячу кубометрів.