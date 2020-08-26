Митниця уточнила дані по середній ціні імпортного газу

Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Імпортний газ подорожчав не так значно, як повідомлялося раніше

Середня митна вартість імпортного природного газу в липні 2020 року склала 3150,4 грн за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу становить 124,4 доларів.

Уточнені дані Державної митної служби оприлюднені на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Раніше повідомлялося, що середня митна вартість імпортного природного газу в липні 2020 року склала 3673,5 грн або 140,6 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Таким чином, ціна імпортного газу зросла на 40,8% у доларовому еквіваленті (з 88,4 доларів за 1 тисячу кубометрів) і на 33,6% у гривневому еквіваленті (з 2357,3 грн за 1 тисячу кубометрів).

При цьому порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизилася на 23,7% в доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів), і на 29,6% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів).

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні в грудні 2019 року склала 4130,7 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.

В доларах ціна газу в грудні склав 176,7 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 46,3% менше, ніж рік назад.

Відзначимо, в останній раз ціна імпортного газу зросла у жовтні 2019 року - до 199,5 доларів за 1 тисячу кубометрів.