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Таможня уточнила данные по средней цене импортного газа

Киев, Среда 26 августа 2020 15:18
Таможня уточнила данные по средней цене импортного газа
Фото: газовая конфорка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Импортный газ подорожал не так значительно, как сообщалось ранее

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июле 2020 года составила 3150,4 грн за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 124,4 долларов.

Уточненные данные Государственной таможенной службы обнародованы на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Ранее сообщалось, что средняя таможенная стоимость импортного природного газа в июле 2020 года составила 3673,5 грн или 140,6 долларов за 1 тысячу кубометров.

Таможня уточнила данные по средней цене импортного газа

Таким образом, по сравнению с июнем 2020 года цена импортного газа выросла на 40,8% в долларовом эквиваленте (с 88,4 долларов за 1 тысячу кубометров) и на 33,6% в гривневом эквиваленте (с 2357,3 грн за 1 тысячу кубометров).

При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 23,7% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров), и на 29,6% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров).

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%.

В долларах цена газа в декабре составила 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров, что на 46,3% меньше, чем год назад.

Отметим, в последний раз цена импортного газа выросла в октябре 2019 года - до 199,5 долларов за 1 тысячу кубометров.

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