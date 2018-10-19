У Кабміні розповіли, коли на митниці встановлять електронні сканери

Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Гройсман підкреслив, що в Україні необхідно мінімізувати тіньовий сектор економіки

До кінця року на митниці будуть встановлені електронні сканери. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман підкреслив, що в Україні необхідно мінімізувати тіньовий сектор економіки.

"Нам потрібно мінімізувати тіньовий сектор економіки. В тому числі, детінізація зарплат, яка повністю впливає на виплату пенсій українцям. Також детінізація, що стосується митниці. Детінізація самої митниці, де ми працюємо над тим, щоб зараз, я думаю, що до кінця року будуть встановлені вже перші електронні сканери", - повідомив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон про введення механізму "єдиного вікна" і оптимізації контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.

Як писало РБК-Україна раніше, 5 липня 2018 року Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7010 щодо запровадження механізму "єдиного вікна". Згодом президент ветував законопроект. Він пропонував прибрати норму про часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості закупівлі спеціальних вагонів для перевезення зерна.

Верховна рада України підтримала раніше ветований главою держави законопроект №7010 щодо запровадження механізму "єдиного вікна" і з пропозиціями президента 6 вересня 2018 року.