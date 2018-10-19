ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Кабміні розповіли, коли на митниці встановлять електронні сканери

Новини » Економіка    19.10.2018 - 12:29
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Гройсман підкреслив, що в Україні необхідно мінімізувати тіньовий сектор економіки

До кінця року на митниці будуть встановлені електронні сканери. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман підкреслив, що в Україні необхідно мінімізувати тіньовий сектор економіки.

"Нам потрібно мінімізувати тіньовий сектор економіки. В тому числі, детінізація зарплат, яка повністю впливає на виплату пенсій українцям. Також детінізація, що стосується митниці. Детінізація самої митниці, де ми працюємо над тим, щоб зараз, я думаю, що до кінця року будуть встановлені вже перші електронні сканери", - повідомив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон про введення механізму "єдиного вікна" і оптимізації контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.

Як писало РБК-Україна раніше, 5 липня 2018 року Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7010 щодо запровадження механізму "єдиного вікна". Згодом президент ветував законопроект. Він пропонував прибрати норму про часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості закупівлі спеціальних вагонів для перевезення зерна.

Верховна рада України підтримала раніше ветований главою держави законопроект №7010 щодо запровадження механізму "єдиного вікна" і з пропозиціями президента 6 вересня 2018 року.

Кабмін проведе нараду щодо виплат зарплат шахтарям наступного тижня У Кабміні заявили, що перевірять в областях ситуацію з інсуліном
Теми: Засідання Ради
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолодимир Гройсманмитниця Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся