Митники попередили про кримінальну відповідальність за контрабанду лісу

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

До рідкісних порід дерев належать акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець

Державна фіскальна служба України нагадує про те, що з 1 січня 2019 року за незаконне переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев встановлено кримінальну відповідальність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Як зазначили в пре-службі, до цінних та рідкісних порід дерев належать акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець.

У ДФС нагадали, що законом тимчасово, строком на 10 років, заборонений експорт лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД).

"У разі виявлення ознак злочинів, передбачених статтею 201(1) Кримінального кодексу України, митниці ДФС направлятимуть повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до органів Служби безпеки України, які здійснюють досудове розслідування у цих справах", - йдеться в повідомленні.

У ДФС також нагадали, що підставою для переміщення товарів через митний кордон є визначені нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвіл митниці ДФС на пропуск товарів через митний кордон. Це, зокрема, можуть бути митна декларація, контракт, коносамент, ліцензія, квота, товаросупровідні документи, дозвіл відповідних державних органів.

Нагадаємо, у липні 2018 року Верховна рада України ухвалила закон щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. Згідно з законом переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також необроблених лісоматеріалів карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.