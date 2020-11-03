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СБУ викрила схему імпорту нафтопродуктів на понад 200 млн гривень

Вівторок 03 листопада 2020 11:07
СБУ викрила схему імпорту нафтопродуктів на понад 200 млн гривень
Фото: вилучені печатки (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів. Вона завдала збитків державному бюджету України на понад 200 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, організатори оборудки протягом 2018-2020 років здійснювали імпорт світлих нафтопродуктів на підставі підроблених документів з використанням реквізитів компанії-імпортера. Вона була зареєстрована на підставну особу.

Після цього фігуранти незаконно реалізовували нафтопродукти за готівку без сплати податків. Вони також продавали протиправно сформований податковий кредит та допомагали з конвертуванням грошей у готівку.

За такі операції ділки отримували від 7 до 9% від загальної суми коштів, що надходили на рахунки їх компаній.

У ході обшуків, правоохоронці вилучили "чорну" бухгалтерію, штампи та печатки органів державної влади, які використовувались для підроблення офіційних документів. У межах розпочатого кримінального провадження, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, СБУ викрила схему незаконного ввезення до України трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва на понад 110 млн гривень.

Також СБУ викрила два call-центри у Вінниці, через які крали гроші з банківських рахунків. Щодня вони заробляли до 20 тисяч доларів.

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