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В Тамбовской области горит склад Wildberries после атаки дронов

02:59 18.07.2026 Сб
1 мин
На месте уже проводят эвакуацию людей
aimg Екатерина Коваль
Фото: масштабный пожар фиксируют на складе маркетплейса (Getty Images)

Ночью 18 июля беспилотники атаковали Тамбовскую область России. После взрывов в Котовске вспыхнул пожар на складе Wildberries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что известно об атаке

Ударные беспилотники атаковали город Тамбов.

В городе Котовск Тамбовской области после серии взрывов вспыхнул пожар на складе маркетплейса Wildberries.

Один из работников состава подтвердил, что состав загорелся после атаки - оттуда эвакуируют персонал.

В ночь с 16 на 17 июля в Керчи после удара вспыхнула железнодорожная станция, а в Черном море атаковали танкеры.

До этого, в ночь на 16 июля, дроны атаковали российский Энгельс - после серии взрывов в районе местного аэропорта возник пожар.

Также известно, что в ночь на 14 июля Силы специальных операций Украины атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России - "Газпром нефтехим Салават". Из-за успешных ударов по топливной инфраструктуре нефтепереработка в РФ обрушилась до самого низкого уровня за последние 21 год.

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