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В Тамбове приостановили работу аэропорта из-за атаки дронов

Фото: Тамбовскую область РФ атакуют ударные беспилотники (flickr.com)
Автор: Валерий Савицкий

В аэропорту российского города Тамбов введены временные ограничения на полеты гражданских самолетов. Причиной стала угроза атаки ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артема Кореняка.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)", - сообщил он.

Отметим, что около полуночи по Киевскому времени, в Тамбовской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак дронов, направляющихся из Воронежской области.

В частности, сообщалось о риске ударов в городах Тамбов и Котовск.

Дроновые атаки на РФ

В последнее время в разных регионах России участились ночные атаки ударных дронов.

Беспилотники чаще всего атакуют военные объекты, а также предприятия, имеющие отношение к производству оружия.

Так, в ночь на 26 июня дроны атаковали Москву и Московскую область. В столице и ряде населенных пунктов региона были слышны взрывы. В московском аэропорту "Внуково" объявляли план "Ковер".

В ночь на 25 июня прогремели взрывы в российском Таганроге. Беспилотники ударили по оборонному заводу "Атлант-Аэро".

А 15 июня в России из-за атаки БпЛА закрывали аэропорты Ижевска, Казани, Нижнекамска, Калуги и Тамбова.

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