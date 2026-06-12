"Там должны быть нули": в Кабмине отреагировали на скандальные платежки за тепло в Киеве
Правительство проверит, почему жителям Киева массового начислили платежки за тепло, которого не было в январе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.
По словам премьера, если услуга не предоставляется - счет должен быть нулевым.
"Там, где не предоставлялись услуги, совершенно очевидно, объективно не могут выставляться платежки. Там платежки должны прийти с нулями", - подчеркнула она.
Свириденко попросила предоставить конкретные адреса для проверки и сообщила, что этим вопросом займется вице-премьер-министр Алексей Кулеба.
"Вице-премьер Алексей Владимирович будет сейчас заниматься по каким адресам выслали соответственно платежки. Потому что согласно закону, согласно принятому постановлению Кабинета министров, если не предоставлялись услуги в полном объеме, соответствующие платежки не имеют и не могут быть выставлены людям. Поэтому мы сейчас этим вопросом будем заниматься", - сказала премьер.
Также она заявила, что соответствующее поручение будет предоставлено сразу после завершения часа вопросов к правительству.
"Не должно там быть платежек за расчет, если услуга не поставлялась. И у нас соответствующие правительственные решения тоже приняты", - добавила Свириденко.
Что предшествовало
Напомним, в последние дни жители Киева начали массово сообщать в соцсетях о платежках за отопление за январь 2026 года. Многие утверждают, что тогда батареи были холодными, а счета за этот период уже были оплачены.
В то же время директор СВП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин ранее сообщал, что предприятие провело перерасчет стоимости теплоснабжения за январь для 99% столичных потребителей.
По его словам, перерасчет охватил более 1 миллиона квартир, а общая сумма уменьшения начислений превысила 720 млн гривен.