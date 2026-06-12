ua en ru
Пт, 12 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Там должны быть нули": в Кабмине отреагировали на скандальные платежки за тепло в Киеве

10:59 12.06.2026 Пт
2 мин
Киевляне массово получают несправедливые платежки за отопление
aimg Ирина Глухова
"Там должны быть нули": в Кабмине отреагировали на скандальные платежки за тепло в Киеве Фото: Правительство проверит массовые платежки за тепло в Киеве (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Правительство проверит, почему жителям Киева массового начислили платежки за тепло, которого не было в январе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам премьера, если услуга не предоставляется - счет должен быть нулевым.

"Там, где не предоставлялись услуги, совершенно очевидно, объективно не могут выставляться платежки. Там платежки должны прийти с нулями", - подчеркнула она.

Свириденко попросила предоставить конкретные адреса для проверки и сообщила, что этим вопросом займется вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

"Вице-премьер Алексей Владимирович будет сейчас заниматься по каким адресам выслали соответственно платежки. Потому что согласно закону, согласно принятому постановлению Кабинета министров, если не предоставлялись услуги в полном объеме, соответствующие платежки не имеют и не могут быть выставлены людям. Поэтому мы сейчас этим вопросом будем заниматься", - сказала премьер.

Также она заявила, что соответствующее поручение будет предоставлено сразу после завершения часа вопросов к правительству.

"Не должно там быть платежек за расчет, если услуга не поставлялась. И у нас соответствующие правительственные решения тоже приняты", - добавила Свириденко.

Читайте также: Перерасчет платежек за коммуналку после обстрелов стал обязательным: как это будет работать

Что предшествовало

Напомним, в последние дни жители Киева начали массово сообщать в соцсетях о платежках за отопление за январь 2026 года. Многие утверждают, что тогда батареи были холодными, а счета за этот период уже были оплачены.

В то же время директор СВП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин ранее сообщал, что предприятие провело перерасчет стоимости теплоснабжения за январь для 99% столичных потребителей.

По его словам, перерасчет охватил более 1 миллиона квартир, а общая сумма уменьшения начислений превысила 720 млн гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Юлия Свириденко Отопительный сезон
Новости
Сначала деньги, потом - реформа ТЦК: Свириденко раскрыла детали изменений для военных
Сначала деньги, потом - реформа ТЦК: Свириденко раскрыла детали изменений для военных
Аналитика
"Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой