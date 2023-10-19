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В Таллине заявили об уничтожении украинской армией войск РФ, угрожавших Эстонии

Фото: Маргус Тсахкна, глава МИД Эстонии (скриншот с видео)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска, которые прежде угрожали Эстонии, были ликвидированы Силами обороны Украины после широкомасштабного вторжения.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на форуме под эгидой Атлантического совета.

Эстонский чиновник объясняет огромную поддержку населения страны Украины осознанием того, что ВСУ "воюют сейчас за нас, и вместо нас".

Тсахкна напомнил, что во время пребывания на посту министра обороны (2026-2017 годы) правительство страны постоянно фиксировало присутствие около 120 тысяч российских военных возле границы с Эстонией.

"Они находились в готовности к действиям в течение 24 часов, вопрос был только в том, отдаст ли Путин (российский диктатор Владимир Путин - Ред.,) такой приказ или нет... Мы были готовы и не боялись", - рассказал руководитель МИД Эстонии.

Он добавил, что Кремль послал свои войска в Украину в конце прошлой зимы, и "большинство из них уже просто не существуют, они мертвы".

"Вместо нас от них избавились украинцы", - подчеркивает Тсахкна.

В этом контексте эстонский министр обратил внимание на важность поддержки странами-союзниками и членами НАТО Украины, которая отражает военную агрессию РФ, одновременно защищая другие государства в регионе от угрозы со стороны Кремля.

Министр добавил, что полномасштабная война России против Украины несет для Эстонии экзистенциальную угрозу.

Помощь Эстонии для Украины

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила РФ, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Добавим, что Эстония передает для помощи Украине более 1% своего ВВП.

Также сообщалось, что ранее правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

12 октября стало известно, что правительство Эстонии одобрило использование замороженных активов РФ для помощи Украине.

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