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Останній оплот опору: таліби захопили офіс губернатора Панджшера

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Панджшер, Субота 04 вересня 2021 22:55
Останній оплот опору: таліби захопили офіс губернатора Панджшера Фото: таліби захопили офіс губернатора провінції Панджшер (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Рух "Талібан" заявив про захоплення офісу губернатора останньої непідконтрольної йому провінції Афганістану. Панджшер.був останнім оплотом опору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of India.

За даними видання, бойовики руху вдерлися в Базарак, столицю Панджшера, і штурмували офіс губернатора регіону.

Своєю чергою Фронт національного опору Афганістану заявив, що таліби досягли висот Дарбанд на кордоні між провінцією Капіса і Панджшером, проте були відкинуті.

Як зазначив офіційний представник Фронту Фахім Дашта, оборона оплоту Республіки "непохитна".

Нагадаємо, запеклі бої за Панджшер почалися в ніч проти 3 вересня. Таліби заявили про взяття під контроль близько 20% провінції, сили опору - про успішний контрнаступ.

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Талібан Афганистан
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