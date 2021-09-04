Останній оплот опору: таліби захопили офіс губернатора Панджшера
Фото: таліби захопили офіс губернатора провінції Панджшер (Getty Images)
Рух "Талібан" заявив про захоплення офісу губернатора останньої непідконтрольної йому провінції Афганістану. Панджшер.був останнім оплотом опору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of India.
За даними видання, бойовики руху вдерлися в Базарак, столицю Панджшера, і штурмували офіс губернатора регіону.
Своєю чергою Фронт національного опору Афганістану заявив, що таліби досягли висот Дарбанд на кордоні між провінцією Капіса і Панджшером, проте були відкинуті.
Як зазначив офіційний представник Фронту Фахім Дашта, оборона оплоту Республіки "непохитна".
Нагадаємо, запеклі бої за Панджшер почалися в ніч проти 3 вересня. Таліби заявили про взяття під контроль близько 20% провінції, сили опору - про успішний контрнаступ.