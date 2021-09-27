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Таліби заявили, що Таджикистан втручається у внутрішні справи Афганістану

Автор: Наталья Скороход

Таліби стверджують, що Таджикистан втручається у внутрішні справи Афганістану. Таку заяву зробив виконуючий обов'язки заступника голови афганського уряду, створеного талібами, Абдул Гані Барадар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANInews.

В інтерв'ю телеканалу "Аль-Джазіра" Гані Барадар заявив, що Таджикистан втручається у внутрішні справи та пригрозив наслідками.

"Таджикистан втручається в наші справи, але на кожну дію є реакція", - сказав він.

Раніше президент Таджикистану Емомалі Рахмон заявив, що необхідно створити "пояс безпеки" навколо Афганістану, щоб запобігти потенційній експансії терористичних груп.

На це офіційний представник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що "Талібан" відправив тисячі бойовиків в афганську провінцію Тахар на кордоні з Таджикистаном "для протидії загрозам безпеці".

Нагадаємо, що таліби заявили про свій намір виступити на Генасамблеї ООН. Вони також заявили, що висувають в ООН свого представника.

Раніше повідомлялося, що світу знадобиться час і дії від талібів, щоб визнати його уряд. Про це заявили в МЗС Пакистану.

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АфганистанТалібанТаджикистан