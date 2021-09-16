В Афганістані "розцвів" чорний ринок іноземних віз, - Tolo News

В Афганістані з'явився "чорний ринок" віз через закриття більшості іноземних посольств. Підробні документи продають за великі гроші.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tolo News .

Видання повідомляє, що за даними місцевих туристичних агентств, зараз легально можна отримати тільки пакистанську візу. Документи інших держав продаються на "чорному ринку" за великі гроші.

Директор афганського туристичного агентства Шафі Самим розповів виданню, що люди купують візи на чорному ринку за ціною, що вдвічі або втричі перевищує звичайну.

За його словами, люди купують візи в Пакистан за 350 доларів, в Таджикистан за 400 доларів, в Узбекистан за 1350 доларів і в Туреччину за майже 5 тисяч доларів.

Громадяни Афганістану і представники туристичних агенств закликають іноземні держави відкрити свої посольства, щоб ліквідувати "чорний ринок" віз.