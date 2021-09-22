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"Талібан" заявив про намір виступити на Генасамблеї ООН

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США, Середа 22 вересня 2021 03:33
"Талібан" заявив про намір виступити на Генасамблеї ООН Фото: "Талібан" заявив про намір виступити на Генасамблеї ООН (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

"Талібан" заявив про намір виступити на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Після втечі Ашрафа Гані - Гулам Ісакзай більше не представляє Афганістан в ООН, заявили представники радикального ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш отримав від акредитованого постійного представника Афганістану Гулама Ісакзая лист з інформацією про афганську делегацію.

Однак через п'ять днів до Гутерріша надійшов лист від "міністерства закордонних справ" так званого "Ісламського емірату Афганістан", підписаний Аміром Ханом Муттакі, новообраним "міністром" афганського МЗС.

У зверненні Муттакі просив взяти участь у зустрічі світових лідерів ООН, а також заявляв, що Ісакзай більше не представляє Афганістан, оскільки афганський лідер Ашраф Гані був "скинутий" і нібито більше "не визнається як президент" іншими країнами.

"Талібан" також висунув нового постійного представника в ООН - Сухейля Шахіна.

Обидва листи направили до членів комітету з перевірки повноважень 76-ї сесії Генеральної асамблеї, жодного засідання якого поки не було заплановано.

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