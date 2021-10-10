Таліби відмовилися від співпраці з США щодо стримування ІДІЛ
Фото: таліби відмовилися від співпраці з США щодо стримування ІДІЛ (Getty Images)
Таліби відмовилися від співпраці з США щодо стримування ІДІЛ. Разом з цим, таліби вважають, що можуть боротися з терористами самостійно.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.
У відповідь на питання, чи буде "Талібан" співпрацювати з США для стримування філії "Ісламської держави" в Афганістані, представник "Талібану" Сухайл Шахін сказав, що "ми можемо боротися з ІДІЛ самостійно".
Раніше ми писали, що бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у мечеті на півночі Афганістану.