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Таліби відмовилися від співпраці з США щодо стримування ІДІЛ

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Афганістан, Неділя 10 жовтня 2021 03:08
Таліби відмовилися від співпраці з США щодо стримування ІДІЛ Фото: таліби відмовилися від співпраці з США щодо стримування ІДІЛ (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Таліби відмовилися від співпраці з США щодо стримування ІДІЛ. Разом з цим, таліби вважають, що можуть боротися з терористами самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

У відповідь на питання, чи буде "Талібан" співпрацювати з США для стримування філії "Ісламської держави" в Афганістані, представник "Талібану" Сухайл Шахін сказав, що "ми можемо боротися з ІДІЛ самостійно".

Раніше ми писали, що бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у мечеті на півночі Афганістану.

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Афганистан Талібан ІДІЛ
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