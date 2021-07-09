"Талібан" взяв під контроль ключовий КПП на кордоні з Іраном

Рух "Талібан" узяв контроль над ключовим районом на заході Афганістану. Там знаходиться головний прикордонний КПП з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Відзначимо, минулого тижня таліби вторглися у райони Афганістану, які межують з іншими сусідніми державами, - Іраном, Таджикистаном, Туркменістаном, Китаєм і Пакистаном.

Reuters з посиланням на двох високопоставлених співробітників служби безпеки повідомляє, що прикордонний перехід Іслам-Кала з Іраном, розташований у провінції Герат, перейшов у руки "Талібану". Співробітники служби безпеки та митниці бігли через кордон.

Офіційне інформагентство Ірану Al Alalam TV інформує, що афганські солдати перейшли на іранську територію через прикордонний перехід, щоб врятуватися від талібів.

Iranian media have widely shared this video, reportedly showing Taliban fighters taking down the flag of Afghanistan at the Islam Qala border crossing. pic.twitter.com/2s1SBeOoTq — Kian Sharifi (@KianSharifi) July 9, 2021

На відеозапису зафіксовано, як сили "Талібану" знімають афганський прапор з даху прикордонної митниці.

КПП Іслам-Кала - один з найбільших торгових воріт Ірану, який приносить самі уряду близько 20 мільйонів доларів на місяць.

ВВС зазначає, що раніше на цьому тижні американці непомітно покинули аеродром Баграм - обширну базу, яка була центром американських операцій в Афганістані, на ній колись базувалися десятки тисяч військовослужбовців.

"Вважається, що тепер таліби контролюють більше третини з 400 районів країни, включаючи дугу території від іранського кордону до кордону з Китаєм на іншій стороні країни", - пише видання.

Афганський уряд визнав втрату прикордонного переходу Іслам-Кала у провінції Герат.

"Всі афганські сили безпеки, включаючи прикордонні підрозділи, перебувають у цьому районі, і докладають зусиль для його повернення", - заявив агентству AFP офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Тарек Аріан.

Представник руху "Талібан" Забіхула Муджахід заявив, що перехід знаходиться "під нашим повним контролем".

Деякі аналітики американської розвідки побоюються, що "Талібан" може захопити контроль над Афганістаном протягом шести місяців.