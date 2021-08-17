ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Таліби заявили, що Афганістан більше не буде центром виробництва наркотиків

Новость на русском →
Кабул, Вівторок 17 серпня 2021 19:32
Таліби заявили, що Афганістан більше не буде центром виробництва наркотиків Фото: таліби пообіцяли, що Афганістан перестане бути центром з виробництва наркотиків (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радикальний рух "Талібан", який захопив владу в Кабулі, має намір зробити все, щоб Афганістан перестав бути центром виробництва наркотиків. Таліби заявили, що їм потрібна світова підтримка для просування альтернативи вирощуванню маку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника "Талібану" Забіхулли Муджахида.

"Хочу запевнити весь світ, що Афганістан більше не буде центром вирощування маку або наркобізнесу. Ми постараємося викорінити це зло і перетворити нашу Батьківщину в країну без наркотиків", - сказав він.

Муджахід додав, що руху необхідна світова підтримка для просування в країні альтернативи вирощування маку.

Нагадаємо, 15 серпня таліби без бою зайняли Кабул і взяли владу в свої руки. Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни і визнав військову поразку.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Перемога талібів, Втеча президента і хаос в Кабулі: що відбувається в Афганістані".

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Афганистан Кабул
NEWS
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації: розпорядження Ляшко
DAILY
Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Перемога над Заходом. Як "Талібан" захопив Афганістан і чого чекати далі