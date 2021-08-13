Ситуація виходить з-під контролю: генсек ООН закликав талібів припинити наступ в Афганістані

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав бойовиків радикального руху "Талібан" негайно припинити наступ на Кабул. За словами Гутерріша, ситуація в Афганістані виходить з-під контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генсека ООН в Нью-Йорку.

"Ситуація в Афганістані виходить з-під контролю. Тільки за останній місяць понад 1000 людей були вбиті або поранені в результаті нападів на мирне населення", - сказав він.

Гутерріш заявив, що силове захоплення влади "Талібаном" призведе до повної міжнародної ізоляції Афганістану та до громадянської війни в цій близькосхідній країні.

Генсек ООН також висловив своє глибоке занепокоєння інформацією про порушення прав людини на територіях, які перейшли під контроль талібів в Афганістані.