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Таліби оточили Панджшер та запропонували повстанцям вирішити конфлікт мирно

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Афганістан, Середа 01 вересня 2021 17:39
Таліби оточили Панджшер та запропонували повстанцям вирішити конфлікт мирно Фото: Таліби оточили Панджшер та запропонували повстанцям вирішити конфлікт мирно (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Представники "Талібану" заявили, що оточили останню провінцію, яка не визнає їх правління. Бойовики закликають повстанців до мирного врегулювання конфлікту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після того, як "Талібан" захопив владу Кабулу, провінція Панджшер стала єдиною місцевістю, яка продовжила протистояти ісламістському руху.

Відповідно до промови старшого лідера талібів Аміра Хана Мотакі, Ісламський емірат є домом для усіх афганців. Він додав, що радикальний рух доклав достатньо зусиль, аби домовитися з лідерами опозиційних сил, однак це не принесло жодних результатів.

За словами представника Національного фронту опору Афганістану, "Талібан" розпочав свій наступ два дні тому й намагався захопити 3-4 райони Панджшеру, однак усі атаки були відбиті.

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