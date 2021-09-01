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Талибы окружили Панджшер и предложили повстанцам решить конфликт мирно

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Афганистан, Среда 01 сентября 2021 17:39
Талибы окружили Панджшер и предложили повстанцам решить конфликт мирно Фото: Талибы окружили Панджшер и предложили повстанцам решить конфликт мирно (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Представители "Талибана" заявили, что окружили последнюю провинцию, не признающую их правление. Боевики призывают повстанцев к мирному урегулированию конфликта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После того, как "Талибан" захватил власть Кабула, провинция Панджшер стала единственной местностью, которая продолжила противостоять исламистской движения.

Согласно речи старшего лидера талибов Амира Хана Мотаки, Исламский эмират является домом для всех афганцев. Он добавил, что радикальное движение приложило достаточно усилий, чтобы договориться с лидерами оппозиционных сил, однако это не принесло никаких результатов.

По словам представителя Национального фронта сопротивления Афганистана, "Талибан" начал свое наступление два дня назад и пытался захватить 3-4 района Панджшера, однако все атаки были отбиты.

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