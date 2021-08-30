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Таліби почали локальні атаки на незахоплену провінцію Панджшер, але зазнають невдачі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики радіального руху "Талібан" атакували кілька передових постів опору в Панджшерській долині. Напади відбили, але сутички між протиборчими сторонами тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOLO News.

За його даними, атаки талібів на передові пости сил опору велися з декількох напрямків. Напад вдалося відбити. "Зараз тривають окремі сутички", - повідомило джерело видання.

У "Талібані" сутички в Панджшері не коментують.

У соціальних мережах з'явилося відео входу в Панджшерську ущелину, через який повинні таліби. Автор ролика стверджує, що сили опору обладнали там вогневі точки і тунелі. "Проходження цим шляхом самогубне", - резюмує він.

Нагадавши, таліби перекидають підкріплення в Панджшер і готуються в найближчі години почати штурм нескореної провінції.

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