Талибы начали локальные атаки на незахваченную провинцию Панджшер, но терпят неудачу

Боевики радиального движения "Талибан" атаковали несколько передовых постов сопротивления в Панджшерской долине. Нападения отбили, но столкновения между противоборствующими сторонами продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLO News.
По его данным, атаки талибов на передовые посты сил сопротивления велись с нескольких направлений. Нападение удалось отразить. "Сейчас продолжаются отдельные столкновения", - сообщил источник издания.
В "Талибане" столкновения в Панджшере не комментируют.
В социальных сетях появилось видео входа в Панджшерское ущелье, через которую должны наступать талибы. Автор ролика утверждает, что силы сопротивления оборудовали там огневые точки и туннели.
"Прохождение этим путем самоубийственно", - резюмирует он.
Напомним, талибы перебрасывают подкрепления в Панджшер и готовятся в ближайшие часы начать штурм непокоренной провинции.