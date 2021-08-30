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Талибы начали локальные атаки на незахваченную провинцию Панджшер, но терпят неудачу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики радиального движения "Талибан" атаковали несколько передовых постов сопротивления в Панджшерской долине. Нападения отбили, но столкновения между противоборствующими сторонами продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLO News.

По его данным, атаки талибов на передовые посты сил сопротивления велись с нескольких направлений. Нападение удалось отразить. "Сейчас продолжаются отдельные столкновения", - сообщил источник издания.

В "Талибане" столкновения в Панджшере не комментируют.

В социальных сетях появилось видео входа в Панджшерское ущелье, через которую должны наступать талибы. Автор ролика утверждает, что силы сопротивления оборудовали там огневые точки и туннели.

"Прохождение этим путем самоубийственно", - резюмирует он.

Напомним, талибы перебрасывают подкрепления в Панджшер и готовятся в ближайшие часы начать штурм непокоренной провинции.

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