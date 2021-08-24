Таліби можуть сформувати раду з 12 осіб для управління Афганістаном

Уточнюється, що деяким членам колишнього уряду Афганістану буде запропоновано взяти участь у формуванні ради. За даними джерел видання, на цей крок таліби пішли для того, щоб підвищити легітимність в очах міжнародної спільноти.

Проте передбачається, що лідерами ради та найбільш значущими його членами стануть безпосередньо керівники "Талібану" - мулла Абдул Гані Барадар, співзасновник руху "Талібан", Мулла Мохаммад Якуб, син засновника руху, мулли Мохаммада Омара, а також Халіл Хаккані.

Останній є представником "мережі Хаккані" - союзного талібам терористичного руху, що також діє в Афганістані.

На думку аналітиків видання, колективне керівництво позбавить "Талібан" від необхідності засновувати титул президента, прем'єр-міністра або Еміра, однак наслідком такого типу управління країною може стати фракційна боротьба.