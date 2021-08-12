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Таліби за день захопили п'яту столицю провінції Афганістану

Автор: Дмитрий Кузнецов

Радикальний рух "Талібан" оголосив про захоплення п'ятого за день великого міста - Калайї-Нау, столиці провінції Бадгіс на північному заході Афганістану. Раніше бойовики заявили про взяття під контроль міст Герат, Кандагар, Газні і Тарінкот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Аль-Джазіра.

За даними видання, центр провінції Бадгіс був захоплений талібами ввечері 12 серпня. Бойовики зайняли управління національної безпеки і розвідки, захопили велику кількість зброї, боєприпасів і техніки. Крім того, радикалам здалося багато військовослужбовців урядових військ.

Раніше стало відомо про перехід під контроль талібів міст Герат, Кандагар, Газні і Тарінкот.

За останні дні захопили таліби столиці 12 з 34 провінцій Афганістану - Німроз, Джаузджан, Сарі-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан, Бадахшан, Герат, Кандагар і Калайі-Нау.

Відзначимо, на тлі наступу талібів МЗС України рекомендував українцям негайно покинути Афганістан.

Нагадаємо, Держдепартамент США має намір оголосити про евакуацію співробітників свого посольства зі столиці Афганістану Кабула.

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ТалібанАфганистанКабул