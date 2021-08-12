США направлять війська до Афганістану для евакуації персоналу посольства, - Reuters
Фото: США направлять війська в Афганістан для евакуації персоналу посольства (fortcarsonmountaineer.com)
Держдепартамент Сполучених Штатів має намір оголосити про евакуацію співробітників свого посольства в афганському місті Кабул. Оскільки "Талібан" стрімко набирає силу в Афганістані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами двох американських чиновників, військові допоможуть з евакуацією, що є стандартною практикою в зонах конфліктів, що призведе до тимчасової присутності в країні деяких додаткових сил.
Нагадаємо, 12 серпня таліби захопили Кандагар - столицю однойменної провінції на півдні Афганістані і друге за чисельністю населення місто країни.
Раніше повідомлялося, що бойовики руху "Талібан" захопили ще три столиці провінції в Афганістані і контролюють 9 з 34 адміністративних центрів країни.